Encenação da Paixão de Cristo emociona na Cidade da Páscoa

Na sexta-feira (07), centenas de pessoas visitaram a Cidade da Páscoa para prestigiar a encenação da “Paixão de Cristo”. A apresentação, aberta ao público, contou com cerca de 50 atores dos Grupos de Arte da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), incluindo o Grupo Senta que o Leão é Manso (teatro), o Grupo Arara Azul (dança) e o coral UCDB, que emocionaram o público ao encenar a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo.

Enquanto era maquiado para entrar em cena com as feridas e chagas que caracterizam Jesus Cristo na encenação, o ator Thiago Augusto Medina de Almeida oscilava entre o nervosismo e o êxtase.

“É uma expectativa muito, muito grande. Eu nunca fiz um papel tão importante e tão forte como este. Eu espero que eu consiga trazer muita emoção pro público e que eles sintam o que Jesus sofreu, reflitam, que eles compreendam que o verdadeiro significado da Páscoa é este”, afirmou.

Enquanto isso, na plateia, Ane Caroline Laranjeira, acompanhada do esposo e da pequena Alicia aguardavam a encenação. “Este momento em família está sendo muito especial. É o primeiro espetáculo deste tamanho que trazemos nossa filha e é muito bacana que a Prefeitura ofereça para a população este momento de cultura, de fé e de emoção”.

O estudante de Campinas (SP) Guilherme Oliveira, desembarcou em Campo Grande e veio diretamente para a prestigiar o espetáculo. “Combinei com a minha mãe que assistiríamos a Paixão de Cristo e vim direto do aeroporto para cá. É um momento único, uma celebração linda e que não poderíamos perder”.

O clímax da noite foi a ressurreição de Jesus Cristo, quando o ator surgiu em uma plataforma, levando o público à vibração. Aplausos e fogos de artifício encerraram a apresentação, abrilhantando a Sexta-feira Santa na capital.

Neste sábado (08), os visitantes poderão desfrutar da decoração temática do evento, assistir à encenação da Santa Ceia Viva, participar da caça aos ovos, brincar em brinquedos gratuitos, aproveitar a praça de alimentação e muito mais.

Já no domingo de Páscoa (09), o cantor de música cristã contemporânea Fernandinho será o grande destaque do show. Autor de sucessos como “Faz Chover”, “Uma nova história” e “Grandes Coisas”, o artista, que iniciou sua carreira em 2001, já participou da Marcha para Jesus em outras ocasiões na capital.

A Cidade da Páscoa é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, com promoção da Famasul/Senar, Sesc e Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania; conta com o patrocínio do Comper, Fort Atcadista e FIEMS; e o apoio da TV Morena, UCDB, Abrasel e Produserv.

