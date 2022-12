Fertilizantes apresentam redução de 15% no preço médio em MS

Pela primeira vez em 2022, o preço médio dos fertilizantes apresentou redução. A queda de 15% em relação ao mês de novembro do ano anterior foi confirmada pelo Boletim de Fertilizantes da Associação de Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul-Aprosoja/MS, divulgado nesta segunda-feira (19).

Apesar da redução, quando comparado com os preços praticados no mesmo período de 2020, os valores médios ainda estão 104% superiores, impulsionados principalmente, pelo Cloreto de Potássio (KCl), com aumento de 177%; seguido do formulado de Nitrogênio, Fósforo e Potássio (4-30-10), com incremento de 72% e do Fosfato Monoamônico (MAP), com acréscimo de 64%.

O presidente da Associação, André Dobashi explicou que “essa queda se deu função da maior oferta e produção desses insumos neste ano, porém, a redução ainda não pôde ser percebida no bolso do produtor rural”. Dobashi salientou ainda que, para a próxima safra de milho, há uma expectativa de menores custos de produção, fator que pode aumentar a rentabilidade para os agricultores. Todavia, o cenário é suscetível a inúmeras variáveis que envolvem desde questões climáticas até mercadológicas.

De janeiro a novembro, o Estado importou 1,2 milhão de toneladas de produtos, um aumento de 0,98% em relação ao mesmo período de 2021. Foram 329 mil toneladas de produtos nitrogenados (N), aumento de quase 21%; 426 mil toneladas de fosfatados (P), redução de 0,63% e 122 mil toneladas de potássicos (K), aumento de mais de 25%. Os produtos importados pelo MS têm origem no Canadá, Rússia, China, Estados Unidos e Egito.