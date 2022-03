Reflexão do Dia: Padre Alberto repassa ensinamentos bíblicos de misericórdia

O Padre Carlos Alberto, sacerdote da Paróquia Imaculado Coração de Maria realizou a Reflexão do Dia, para hoje (11), citando os conceitos bíblicos onde os ensinamentos de Jesus Cristo é mencionado, falando que devemos ser misericordiosos. ”O senhor esteja convosco e ele estará em meio de nós”, segundo versículo da bíblia, em Matheus.

Em vídeo publicado no O Estado Play, o Padre cita a passagem bíblica. ”Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se a nossa justiça não for maior que a justiça dos mestres das leis, os fariseus vós, não entrareis ao reino do céu. Vós ouvisses o que foi dito para os antigos. Não matarás, quem mata será condenado pelo tribunal.”

”Eu, porém, vos digo que, aquele que se encolerizar com seu irmão, será réu injusto. Quem dissera ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar seu irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno.”

”Portanto, quando tu estiveres levando a sua oferta no altar, deva te lembrares que teu irmão tenha alguma coisa contra ti, deixa tua oferta diante do altar e vai por mínimo reconciliar-te com teu irmão. Só então vá apresentar tua oferta,” citou o padre durante vídeo.