Dourados: Morador é surpreendido por assaltantes após chegar em casa

Na madrugada de hoje (11), um homem de 31 anos teve uma arma de fogo apontada contra sua cabeça, foi amarrado e mantido em cárcere por horas em uma mata na região Sudoeste de Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima chegou na casa onde mora, no distrito de Indápolis, no final da noite de ontem (10) e encontrou uma das portas abertas.

Após entrar na residência, o homem foi abordado e ameaçado por duas pessoas com o uso de arma de fogo e sua vista foi obstruída por um capuz.

Os invasores furtaram da casa um computador, uma pulseira, um anel e uma corrente, e por fim obrigaram a vítima a destravar o celular e efetuar uma transferência via PIX no valor de R$ 1.000,00.

O morador do distrito foi amarrado pelos pés e pelas mãos antes de ser levado para uma região de mata próximo ao residencial Bonanza, na saída de Dourados para Ponta Porã, às margens da BR-463.

Os sequestradores fugiram levando uma Hilux de cor prata com placa OGW 9649.

A vítima foi levada pelos policiais até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), após permanecer amarrado por horas na mata, conseguir se soltar e pedir ajuda de populares na região.