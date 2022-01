Rede Estadual de Ensino: divulgada 2ª lista de pré-matriculados; veja e saiba o que fazer

Neste domingo (16), a SED (Secretaria de Estado de Educação) compartilhou a segunda lista com os nomes do estudantes pré-matriculados na REE (Rede Estadual de Ensino) sul-mato-grossenses, isto é, a última fase de designações. No total, mais de 270 mil vagas para todas as 368 escolas públicas estaduais de MS.

A listagem completa pode ser conferida on-line. A partir de amanhã (17), começa a última etapa de efetivação das matrículas, isto para os estudantes já designados às unidades escolares apontadas como 1ª, 2ª ou 3ª opções. Ainda, as autorização das turmas já formadas.

Lembrando que as aulas retornam no dia 3 de março para todo o Estado. Porém, o ano letivo começa 2 semanas antes, no dia 17 de fevereiro. A partir da data, professores, coordenadores, diretores e todos os outros profissionais do quadro educacional das escolas farão a “Jornada Pedagógica”.

Caso haja alguma dúvida com relação a lista ou matrícula, pais e responsáveis podem procurar a Central de Matrículas pelo telefone 0800-647-0028. Ainda, poderão ir pessoalmente à rua Joaquim Murtinho, 2612 – ao lado da Escola Estadual Hércules Maymone – para sanarem as questões. Por lá, o atendimento é de segunda a sexta-feira, 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.