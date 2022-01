Enem 2021: termina hoje a reaplicação da prova aos estudantes de todo o país

A segunda aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 segue hoje (16) para os candidatos de todo o país, a partir das 12h (horário de MS). As provas dessa fase começaram a ser aplicadas no último domingo. A aplicação secundária é destinada aos inscritos regulares, mas que tiveram a aplicação do exame prejudicada de alguma forma. Também farão as provas pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade – o chamado Enem PPL.

Ainda farão a provas candidatos de 2020 que ganharam direito à isenção da taxa de inscrição e não compareceram ao Enem daquele ano. Pelas regras do exame, eles perderiam o direito a não pagar a taxa, mas por conta da pandemia – e por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) –, esses inscritos tiveram um novo prazo de inscrição no Enem 2021 e a isenção novamente garantida.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelas provas, dos mais de 340 mil candidatos inscritos o total de 112.931 participantes realizaram as provas no último domingo, o que equivale a 33% do total.

Próximas datas

Assim como no Enem regular, os participantes da segunda aplicação fazem, em dois domingos, quatro provas objetivas de 180 questões, sendo 45 questões em cada área do conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, além da redação.

Os gabaritos oficiais das provas objetivas serão divulgados no próxima quarta-feira (19) pelo site oficial do Inpe. Já os resultados individuais saem no dia 11 de fevereiro, na Página do Participante.

Os candidatos só terão acesso à correção detalhada da redação, que é a única prova subjetiva do exame, 60 dias após a divulgação dos resultados. A correção é apenas para fins pedagógicos, não cabendo recurso ou contestação.

(Fonte: Agência Brasil)