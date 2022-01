População já pode agendar um dos 750 testes de COVID nos drives-thrus

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que três drive-thrus de Mato Grosso do Sul continuarão a fazer diariamente testagem para o coronavírus na população, mas somente com agendamento prévio. Só em Campo Grande, são 600 vagas oferecidas.

A procura foi tanta que, na agenda de sábado (15), os atendimentos se esgotaram em apenas três horas desde a abertura do serviço. Além da Capital, os drives voltados aos testes também se encontram em Dourados e Três Lagoas. O funcionamento das unidades será das 8h às 18h. Não serão aceitas pessoas a pé, de motocicleta ou bicicleta, somente àquelas que vieram em veículos automotores de quatro rodas.

O agendamento dos testes será feito exclusivamente de forma on-line pelo site saude.ms.gov.br/teste-covid19/, de caráter autodeclaratório. Os exames poderão ser feitos para pacientes acima dos 12 anos sintomáticas, assintomáticas que tiveram contato com casos confirmados de COVID ou com casos suspeitos. Também poderão agendar testes pessoas que estão com viagem marcada para o exterior.

Os exames ficam prontos no mesmo dia e o resultado acessado por meio de e-mail do paciente, mensagem SMS ou diretamente no site da SES.