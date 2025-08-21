Rádio Cidade Maracaju comemora 47 anos de história e tradição

No dia 21 de agosto de 1978, um grupo de rotarianos realizou o sonho de colocar em funcionamento a Rádio Cidade Maracaju (RCM), a emissora, que surgia em um momento crucial da história do Estado, logo ganhou o título de “A Pioneira da Serra“, sendo a primeira rádio instalada no sudoeste do então Estado de Mato Grosso.

Há 47 anos de sua inauguração, a Rádio Cidade Maracaju (RCM) continua sendo um símbolo de tradição e de conexão com a comunidade. Durante décadas, a emissora foi o principal canal de comunicação de Maracaju, e acompanhou a transformação do município e também do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ao longo desses anos, a RCM passou por um processo de migração de AM para FM, e opera atualmente com 10 mil watts de potência, na frequência 104,3. A decisão de migrar foi um passo importante para acompanhar as novas tecnologias e as preferências da população, este processo foi liderado pela empresária Mirian Sirlei da Veiga, que está à frente da emissora há 45 anos, e tem como sucessora sua filha caçula Dafne Veiga. Com um time de colaboradores competentes e dedicados, a rádio segue firme em sua missão de levar informação, conteúdo de qualidade e entretenimento, sempre com foco na população maracajuense.

Tradição e valorização

A programação regionalizada e dedicada a comunidade local é o principal diferencial da RCM, um dos principais colaboradores se destaca pela experiencia e tradição, locutor José Alfredo de Toledo, que apresenta os programas “Alvorada Cidade e Alma Regional”, Zé Alfredo como é conhecido, possui 50 anos de serviços prestados a radiodifusão e está à frente do início da programação diária da emissora, que começa às 04h, há 39 anos criando um vínculo especial com os ouvintes.

“Temos ouvintes que participam conosco há mais de 39 anos” conta José Alfredo que admite reconhecer a voz de dezenas que ouvintes que continuam ligando para participar do programa ao longo desses mais de 45 anos que ele está na RCM

O Futuro da Rádio

Aos 47 anos, a RCM continua sendo uma das maiores referências em comunicação local, com o compromisso de sempre renovar e acompanhar as transformações da sociedade, mas sem nunca perder a essência de sua missão de informar com responsabilidade e credibilidade.

O rádio segue firme como uma das mídias mais influentes do Brasil e a Rádio Cidade Maracaju, em sua trajetória, não só consolidou seu papel de liderança, como também se preparou para um futuro híbrido, onde combina o tradicional “dial” com as novas plataformas digitais.

Audiência

Com a crescente transição para plataformas digitais, a RCM se destaca não apenas no dial, mas também em seu desempenho no streaming. Nos últimos 5 anos (2020 – 2024) a emissora foi acompanhada por 363.249 ouvintes, esses dados são do maior portal e aplicativo de rádios online do país, www.radios.com.br. Já no ano de 2025 a emissora vem mantendo uma média de 250 ouvintes por dia no streaming.

Por fim com um futuro híbrido, uma presença sólida no dial e na plataforma digital, e a utilização de tecnologias como a inteligência artificial e o streaming, o rádio continuará a ser um pilar da comunicação no Brasil. A Rádio Cidade Maracaju, com sua longa história e inovação constante, é um exemplo claro de como o rádio pode evoluir e se manter relevante, conquistando corações, ouvintes e anunciantes.