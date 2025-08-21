Homem é preso após agredir e ameaçar ex com faca e barra de ferro, em Nova Andradina

Nesta quarta-feira (20), uma mulher, de 35 anos, que não teve suas informações divulgadas, denunciou o ex-companheiro, de 19 anos, após ser perseguida, agredida e ameaçada de morte. O caso aconteceu no Conjunto Habitacional Professor Edson Zanata, em Nova Andradina, cidade distante 300 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a vítima informou aos agentes que namorou o autor por aproximadamente 1 ano, mas desde o término há 5 dias, vem sendo perseguida e constantemente ameaçada pelo ex.

No dia anterior, na terça-feira (19), os suspeito chegou a apedrejar o telhado da residência da vítima, danificando o forro. Além disso, ainda arrombou o portão e a porta da casa.

Já no interior do imóvel, o suspeito foi até onde a mulher dormia, desferiu um tapa em seu rosto e quebrou o celular. Após isso, saiu do local e voltou armado com uma faca, perfurando a janela e desferindo ameaças. “Vem aqui fora. Vou te matar, vai ser só uma facada”.

Não satisfeito, retornou na quarta-feira com uma barra de ferro e tentou desferir golpes contra a vítima. Com a chegada da polícia, o agressor fugiu, utilizando uma escada encostada no muro que dividia os imóveis.

O caso está sendo investigado e o suspeito procurado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram