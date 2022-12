Psicólogo da Cassems dá dicas para avaliar resultados e manter a saúde mental

Faltam poucos dias para um novo ano começar, para algumas pessoas esse é o momento de rever os planos traçados para 2022 e as conquistas ao longo dos últimos doze meses. É nessa época também que novos planos são traçados.

Para realizar a avaliação sem prejudicar a saúde mental, o psicólogo da Clínica da Família da Cassems, Emannuel Diniz Duim, orienta a fazer um balanço das metas planejadas e comemorar cada conquista do ano.

“O ideal é menos comparação e mais aceitação. Faça uma análise do que não foi cumprido e o porquê ou seja, as causas internas, externas ou fatores que não estavam no seu controle. E verificar as áreas a serem desenvolvidas, agora você já sabe em que área precisa melhorar”, explica Duim.

Já sobre fazer novos planos, o psicólogo indica especificar as metas que deseja alcançar. “Quando dirigimos um carro, temos um destino, assim precisar ser a nossa vida, ter um alvo para atingir. Muitas vezes pensamos somente no macro e esquecemos da especificidade, por exemplo, a meta é “ler mais”, mas quantos livros serão lidos? A leitura começará quando e por qual livro?”, orienta.

Emannuel Diniz Duim ressalta ainda que é importante deixar os erros de lado, para se concentrar em uma meta e realizar uma mudança por vez. “Não vamos conseguir mudar tudo em um passe de mágica, por isso, respeite o processo de cada mudança”, salienta o psicólogo.

Para finalizar, o especialista indica manter a rotina para alcançar metas. “Adquirimos um hábito por repetição, sendo assim repetir comportamentos e atitudes assertivas para que dentro da nossa rotina alcancemos o esperado”, conclui Emannuel Diniz Duim.

Com informações da assessoria