Mulher esfaqueada morre depois de médico transferir atendimento

Lurdes Rosa Ricarte, 47, morreu neste domingo (25), após ter sido esfaqueada na perna na Aldeia Bororó, em Dourados. Os suspeitos do crime foram detidos, mas ninguém foi preso até o momento.

De acordo com o boletim de ocorrência, Lurdes chegou a ir ao Hospital da Missão Evangélica Caiuás, mas não foi atendida.O médico plantonista orientou que a vítima fosse encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), “pois ela aguentaria chegar ao local”.

Ao ser encaminhada para a unidade que fica distante a aproximadamente 12 quilômetros do hospital, Lurdes chegou sem vida. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Dourados.