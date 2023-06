Projeto de Telemedicina chega a Bonito

A famosa cidade de Bonito, conhecida por seus passeios de ecoturismo será pioneira em executar um projeto de telemedicina.

A Secretaria de Saúde de Bonito, em parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde, aderiu ao Projeto Assistência Médica Especializada nas Regiões Norte e Centro Oeste do Brasil por meio de Telemedicina.

O projeto busca melhorar a qualidade da assistência, reduzir os tempos de espera, melhorar a satisfação do usuário, reduzir o número de transferências desnecessárias de pacientes e, consequentemente, aprimorar a alocação de recursos para melhorar a saúde geral da população.

E como funciona? O projeto baseia-se em teleinterconsultorias eletivas em sete especialidades médicas, para dar suporte ao médico da atenção primária no diagnóstico e tratamento, ou seja, o paciente sempre estará acompanhado de um profissional médico do município, que utilizará das teleconsultas como um complemento em casos de maior complexidade.

Neste programa, quando o médico da UBS participante encaminha um paciente a uma das especialidades mencionadas anteriormente, é agendada uma teleinterconsulta com o especialista do Einstein. Em conjunto com médico local e paciente, ele fornece as informações relevantes para a condução do caso, baseadas em protocolos clínicos validados internacionalmente, adaptados para considerar a realidade dos recursos disponíveis no local.

Esse processo cria um ciclo virtuoso, em que o médico generalista obtém uma resposta direta e interativa, podendo tirar suas dúvidas e, com o tempo, passar a lidar com casos semelhantes de forma autônoma. Isso torna a atenção primária mais eficiente e resolutiva, com cada vez menos encaminhamentos inadequados e maior empoderamento da equipe de saúde local. Evita-se ainda os altos custos de deslocamento para tratamento fora do domicílio, que afetam fortemente as prefeituras locais, já carentes de recursos.

A telemedicina oferta sete especialidades médicas:

Endocrinologia;

Neurologia adulto;

Neurologia pediátrica;

Pneumologia;

Cardiologia adulto;

Psiquiatria e Reumatologia adulto.

