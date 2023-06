Secretaria da Juventude abre 250 vagas de cursos gratuitos na próxima semana

Últimos dias para inscrições em quatro cursos da Sejuv (Secretaria Municipal de Juventude) que iniciam na próxima semana. Chance única para aprimorar a performance profissional, de forma gratuita, graças a equipe de professores e voluntários da pasta.

São 250 vagas, contando as turmas de “Espanhol – Módulo I” e “Educação Financeira”, com aulas de 12 a 16 de junho, as de “Gestão das Emoções em Vendas” de 14 a 16 de junho e “Manutenção de Computadores”, que vai de de 14 a 23 de junho.

Qualificação para o período matutino, das 8h às 11h30, do curso de “Espanhol – Módulo I”, em 20h. Mesmo carga horária nas turmas de “Educação Financeira” e “Gestão das Emoções em Vendas”, que terão aulas das 18h30 às 21h30. Já para o curso de “Manutenção de Computadores”, o aprendizado será das 13h30 às 17h. Para saber mais detalhes dos cursos siga @sejuvcg no Instagram.

Para se inscrever, basta entrar em contato com a Sejuv pelo whats 99287-2008. A Secretaria Municipal da Juventude da Prefeitura de Campo Grande fica na Rua 25 de Dezembro, 924, no Edifício Marrakech, 3° andar.

Três turnos para melhor atender

Desde abril, a Sejuv ampliou o seu horário de atendimento em cursos profissionalizantes, abrindo turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno. Medida que impactou em mais turmas e um aumento significativo de matrículas.

“Triplicamos o número de alunos com os cursos à noite, somado a uma busca mais efetiva por matrículas, nesses últimos quarenta dias. “Muitas pessoas só conseguem fazer cursos a noite porque estudam ou trabalham durante o dia e com essa iniciativa de manter nosso atendimento também no período noturno ampliamos consideravelmente o número de jovens atendidos”, explica o titular da Sejuv, Maicon Nogueira.

Vale lembrar que, para os cursos presenciais são 18 linhas temáticas, com turmas de capacitação profissional abertas todas as semanas. Atividades complementares educacionais, que contam com certificação aceita pelo mercado.

Com informações da assessoria