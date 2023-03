PRF prende em Jaraguari um dos traficantes mais procurados na Argentina

Na manhã desta terça-feira (28), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três pessoas ao abordarem uma caminhonete Toyota Hilux no km 530, da BR-163, em Jaraguari. Entre os detidos, estava um dos traficantes mais procurados da Argentina, conhecido como “Fantasma”.

Os policiais abordaram o veículo conduzido por um brasileiro de 43 anos, junto uma mulher, de 23, e outro homem, também de 43 anos, ambos bolivianos. Inicialmente os PRFs constataram que o condutor possuía um mandado de prisão, emitido pela Justiça de Mato Grosso, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Já o segundo ocupante do veículo, conhecido por “fantasma”, possui ligações com o PCC (Primeiro Comando da Capital), sendo um dos traficantes mais procurados na Argentina. “Fantasma”, no momento da abordagem, usava documentos falsos e admitiu possuir um mandado de prisão em aberto no país vizinho por tráfico de drogas.

Aos policiais, informou que esteve em Belém (PA), onde comprou a carteira de identidade falsa por US$ 5 mil. Também adquiriu um passaporte e uma licença para dirigir com o mesmo nome do documento de identificação.

Dentre os documentos apresentados pelos presos estavam: um passaporte, carteira de habilitação e documentos de identificação. Os três envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande.