Idosa é atingida por carro e morre atropelada na Rui Barbosa

Uma mulher, de 60 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (28), após ser atropelada por um Renault Captur , na Rua Rui Barbosa, no Centro de Campo Grande.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a idosa estava finalizando a travessia da rua quando foi surpreendida pelo veículo, que seguia pela via. Os socorristas do Bombeiros e Samu estiveram no local, uma equipe de suporte avançado do Samu tentou reanimar a vítima por 40 minutos, mas obteve sucesso.

A condutora do carro envolvido no atropelamento não quis falar com a imprensa, ela estava abalada e não conseguia ficar em pé, pois ficou em choque com a situação. Alguns familiares da vítima já estão no local conversando com a Polícia.

Equipes da Polícia Militar estão no local, que foi isolado, para que a perícia faça seus trabalhos posteriormente.

