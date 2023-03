Dr. Victor Rocha cobra reativação da farmácia da UPA Universitário

Parlamentar também cobrou aquisição de medicamentos e mais segurança para as unidades de saúde

O vereador Dr. Victor Rocha (PP), durante a Sessão Ordinária de terça-feira (28) cobrou a reativação da farmácia da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, que há mais de dois anos está fechada.

Segundo o parlamentar, o fechamento ocorreu após um período de chuva, onde foi detectado a presença de mofo na sala onde os medicamentos eram armazenados e desde então a farmácia foi desativada.

“Como que o paciente que busca a UPA do Universitário para receber atendimento médico, sai de lá sem os medicamentos necessários para realizar seu tratamento? Tem que reformar o local e reativar a farmácia para que possamos atender a população que tanto precisa”, pontuou.

Dr. Victor Rocha também tem cobrado a aquisição dos medicamentos que estão em falta nas unidades de saúde. “Recebemos reclamações diariamente da falta de medicamentos, como dipirona, lorsatana, antibióticos, entre outros. Já dei como sugestão para a prefeitura a compra emergencial dos remédios que estão faltando. São medicamentos básicos importantes, não adianta aumentar a rede sem ter o suporte necessário ao paciente. Solicito celeridade do judiciário para que seja feita essa reposição, pois a população não pode ficar sem acesso a medicamentos básicos”, destacou.

Outro assunto abordado pelo vereador, que preside a Comissão Permanente de Saúde da Câmara, foi em relação ao Centro de Especialidades Odontológicas “Prof. Rudá Azambuja Santos – CEO II Sílvia Regina que foi arrombado na madrugada desta terça-feira e diversos equipamentos foram subtraídos da unidade.

“Precisamos oferecer mais segurança aos nossos servidores e unidades de saúde. Se o furto fosse em outro horário, nossos servidores estariam em risco. Essa unidade já foi assaltada em outra ocasião, não podemos ficar à mercê da bandidagem”, enfatizou Dr. Victor Rocha.

Por fim, o parlamentar progressista convocou toda a população para participar da Audiência Pública que acontecerá na quarta-feira (05/04) para discutir a Saúde Pública que queremos para Campo Grande, que acontece a partir das 8h30 na Câmara Municipal de Campo Grande.

"Já convidamos todos os órgãos e instituições envolvidos com a Saúde Pública da Capital para participarem junto com a população desta Audiência Pública. Vamos elaborar um documento com sugestões e métodos de se oferecer uma saúde pública de qualidade e com resultado para a nossa gente", finalizou.

Com informações da assessoria