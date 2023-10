PRF intercepta 1.200Kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.200 Kg de maconha, nessa sexta-feira (14), em Maracaju (MS). Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-060, quando abordaram um Fiat/Palio, conduzida por uma mulher. Durante a abordagem, os policiais avistaram outra Fiat/Toro, que também foi abordada. No segundo veículo a equipe logo avistou grande quantidade de maconha na carroceria e também descobriu que as placas eram falsas. O motorista foi preso.

No Palio abordado, a condutora foi questionada se conhecia o homem preso e ela confessou que ele era seu marido, sendo que ela fazia o serviço de batedor para a carga ilícita. Os dois foram encaminhados à Polícia Civil em Maracaju (MS), juntamente com a droga e os automóveis.

Leia mais:‘A PRF de MS é responsável por 40% da apreensão de drogas de todo o país’, diz superintendente

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram