Comitê de Modernização faz reunião com gabinetes

O Comitê de Modernização do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul finalizou na manhã desta sexta-feira (14), uma série de reuniões realizadas nesta semana com os servidores que compõem os gabinetes dos conselheiros. Os servidores dos gabinetes dos conselheiros Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro, fecharam a agenda de capacitação desta semana, em reunião realizada no auditório da Escoex.

“A reunião de hoje cumpriu uma agenda estabelecida pelo Comitê de Modernização junto a todos os gabinetes, como já ocorreu com as Divisões e com o Ministério Público de Contas. O objetivo foi colocar todos os servidores a par das medidas que estão sendo adotadas no TCE-MS visando dar ainda mais celeridade à análise e decisão processual, com entregas mais efetivas aos jurisdicionados e à sociedade”, explica o chefe da Consultoria de Gestão de Normas do TCE-MS, Professor Tércio Albuquerque.

Além do professor Tércio, o Comitê de Modernização é composto também pelos conselheiros Marcio Monteiro (diretor-geral da Escoex) e Osmar Jeronymo (corregedor-geral). O diretor da Secretaria de Controle Externo, Eduardo dos Santos Dionizio, o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE-MS (STI), Daniel Funabashi, a diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas da Corte de Contas, Elaine Góes, o chefe da consultoria jurídica do TCE-MS, André Puccinelli Júnior, e o chefe da consultoria de gestão estratégica, Geanlucas Freitas, também fazem parte do comitê.

Leia mais: TCE-MS investe em laboratório de obras rodoviárias