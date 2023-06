PRF de MS recupera veículos e prende sequestrador de um casal mantido refem

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos, na última sexta-feira (16), em Campo Grande. Os veículos foram roubados em Goiás, onde os proprietários eram mantidos reféns durante o transporte dos carros até o Paraguai.

Após uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal de Goiás, a PRF de Mato Grosso do Sul recebeu informações sobre o roubo de dois veículos em Catalão (GO). Uma caminhonete Toyota/Hilux e um Toyota/Corolla teriam sido roubados e um casal, que estava desaparecido desde o crime.

PRF no MS fiscalizavam na BR-262 quando abordaram os veículos. Durante a abordagem, a equipe constatou que os veículos eram os envolvidos no crime e que o condutor da caminhonete possuía um revólver calibre.38, com cinco munições.

Os dois motoristas foram presos e encaminhados à DEFURV em Campo Grande (MS). Após a recuperaçãos dos automóveis, a Polícia Civil de Goiás informou que as vítimas do sequestro foram encontradas e resgatas.