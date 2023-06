Confira a coluna ‘Conectado’

Bonito

Em ano pré-eleitoral, não é segredo para ninguém que as articulações visando as eleições do ano que vem correm a todo vapor. O presidente do PSDB, Reinaldo Azambuja e o secretário, Sérgio de Paula, responsáveis em tocar a política, no partido, trabalham para ampliar para 55 o número de prefeitos tucanos. O próximo prefeito a mudar de legenda é o de Bonito, Josmail Rodrigues (PSB). Nessa semana, o presidente do PSB, Paulo Duarte, reuniu-se em Bonito com a executiva do partido. O objetivo era o de tentar reverter a saída do único prefeito eleito pela sigla em MS. Mas, ao que parece, a reunião não resultou no esperado.

Mudanças

…E outro que está de malas prontas para deixar a direção de seu partido para as eleições municipais de 2024 é o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), em atendimento ao presidente nacional da sigla, Waldemar Costa Neto. Ele dará lugar ao também deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), responsável pela articulação política do partido no Estado. Pollon, que é amigo pessoal do ex-presidente, Jair Bolsonaro, assume o papel de articular as estratégias para garantir o crescimento do partido de direita no pleito de 2024. O parlamentar, que compõe a bancada armamentista no Congresso, deve concorrer à Prefeitura de Campo Grande com o apoio do ex-presidente.

MDB

…E quem está em Campo Grande, onde participa, com o governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) das discussões do PPA (Plano Plurianual) Participativo é a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), que veio acompanhada de Cida Gonçalves (Mulheres) e de Márcio Macêdo (Secretaria-Geral). A ministra, que é uma das principais lideranças do MDB, também aproveita sua breve estadia para, junto com o marido e secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB-MS), discutirem política e os encaminhamentos da Federação entre o PSDB-MDB.

Cannabis

Na próxima quarta-feira (21), o STF (Supremo Tribunal Federal) retoma o julgamento que pode resultar na descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. É quando acontece a sessão na qual os ministros devem analisar a validade do artigo 28 da chamada Lei de Drogas, que enquadra como crime as ações de adquirir, guardar ou transportar substâncias ilícitas. Até o momento, três votos foram registrados na Corte. Em sua tese, o relator Gilmar Mendes defende a descriminalização de todas as substâncias para uso pessoal. Os outros dois, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, concordam com a inconstitucionalidade do artigo 28, mas se posicionam pela descriminalização apenas da maconha – teoria que deve receber maior apoio entre os magistrados. Ninguém ficará muito surpreso se a votação for novamente adiada.