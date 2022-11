Prefeitura Leva IPTU para Central do Cidadão

O atendimento dos serviços do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) já está sendo realizado na Central de Atendimento ao Cidadão localizada na Rua Marechal Rondon Cândido Mariano, nº 2.655 – Centro, com atendimento das 8h às 16h. O objetivo é unificar os serviços oferecidos a população em um mesmo local que possui ampla estrutura em uma área construída de 3.082 m². Serão 22 guichês destinados ao atendimento aos contribuintes, que irão realizar desde a simulação de pagamentos, emissão de guias, extratos e certidões, além de orientação sobre os serviços.

“Nós mudamos de endereço para facilitar e unificar os atendimentos. Na Central serão oferecidos os mesmos serviços, mas com a facilidade de resolver tudo em um só local”, explicou o Gerente de Lançamentos de Tributos e Arrecadação da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), Agnaldo Ruiz.

Outra novidade é a ampliação do teleatendimento, que hoje conta com 50 atendentes. O contribuinte poderá, de onde estiver, solicitar os mesmos serviços que são oferecidos na CAC. “Evoluímos no teleatendimento, onde o contribuinte não tem mais a necessidade de vir até aqui, mas mesmo assim, nós temos uma estrutura moderna e unificada, com a ideia de sanar todos os problemas dos campo-grandenses”, acrescentou Ruiz. A quitação das guias poderá ser feita na Central através de PIX ou cartão de crédito. Para pagamento em dinheiro, poderá ser efetuado em agências bancárias.