Capitão Contar agradece, deseja sorte a Riedel e promete não desistir

Um dia depois de ter recebido 612.113 votos e ter ficado em segundo lugar na disputa do Governo de Mato Grosso do Sul, Capitão Renan Contar (PRTB) realizou uma coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (31), para se posicionar a respeito do fim das eleições com vitória de Eduardo Riedel (PSDB).

Em sua sala de gabinete, Contar disse ter preferido falar com mais calma hoje. “Me considero vitorioso por ter chegado no segundo turno, com uma expressividade de votos importantes, com uma campanha feita de forma limpa, sem dinheiro público e sem conchavo com ninguém.”

Apesar de ser Deputado Estadual ainda por mais três meses, Contar prometeu que ainda será um cidadão fiscalizador que cobra transparência do setor público. “Eu não vou desistir, a minha vontade por mudança continua. Aquilo que representamos muito forte hoje, continuará existindo ainda, com mais energia e vontade de vencer.”

Além dos eleitores, da esposa e da família, Renan agradeceu também os candidatos que, em segundo momento, deram apoio a ele em votos. Além disso, desejou a Riedel muito sucesso no Governo do Estado. “Que ele cumpra tudo aquilo que ele prometeu e que ele consiga romper o que disse que romperia, que vai gerar resultados.”

“Aproveito o momento para agradecer cada um sul-mato-grossense que votaram em mim. que colocou adesivo no carro, que apoiou nas redes sociais, que foram realmente foi voluntário nessa campanha e se desdobraram no interior do Estado para me receber. Foi algo emocionante, quero registrar a minha gratidão”, comenta.

Segundo Contar, a campanha cumpriu o papel de representar o anseio popular. “Apesar de ter escolhido um partido sem recursos, sem tempo na TV, eu atendi o chamado das pessoas que procuravam um nome de inovação, que pudesse enfrentar o sistema e ser diferente nesse pleito eleitoral para o Governo do Estado.”

Durante a coletiva, Contar também se posicionou sobre as intervenções nas rodovias e sobre o cenário político nacional. Ele também pegou três bandeiras com assinaturas de diversos apoiadores, inclusive de Bolsonaro.

Com informações do repórter Marcos Maluf