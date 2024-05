Prefeitura anuncia construção de unidade de saúde no Jardim Parati

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Saúde (Sesau) e de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (Sisep), homologou na segunda-feira (27) o resultado do processo licitatório para construção de uma Unidade de Saúde da Família (USF) no Jardim Parati.

O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Município (Diogrande). Conforme a publicação, a empresa COPLAN Construção, Planejamento, Indústria e Comércio LTDA ficará responsável pela construção da unidade. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 3,1 milhões.

A previsão é de que as obras sejam iniciadas em 90 dias e o prazo de execução é de até 540 dias.

Em funcionamento, a unidade contribuirá para desafogar o atendimento em outras USFs da região, além de proporcionar uma estrutura mais adequada aos servidores e à população.

Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande