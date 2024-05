MS volta a registrar morte por COVID-19 após duas semanas

O boletim epidemiológico semanal da COVID-19, divulgado nesta terça-feira (28), pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), voltou a registrar mortes relacionadas após duas semanas sem vítimas registradas em Mato Grosso do Sul.

A vítima de 89 anos morava no município de Paranaíba e não tinha comorbidades relatadas. Ao todo, a doença causou 66 mortes no Estado desde o início do ano.

Na mesma semana em que a última morte foi registrada, 9.382 novos casos foram notificados. O município que mais registrou aumento nos casos confirmados é Cassilândia, com 17 novos casos.

Douradina, Dourados e Aral Moreira também ocupam os primeiros lugares na lista, com 13, 5 e 3 casos, respectivamente.