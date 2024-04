Prefeitura antecipa pagamento de abril e servidor passará Dia do Trabalhador com salário na conta

A Prefeitura de Campo Grande informa a antecipação do salário dos servidores públicos municipais, referente ao mês de abril de 2024.

Os valores estarão disponíveis na conta dos trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas na próxima terça-feira, dia 30 de abril de 2024, antecipando o pagamento já que a lei estabelece que o salário pode ser pago até o quinto dia útil do mês.

Com Informações PREFCG

