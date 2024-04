Ainda não se vacinou contra a Dengue? Campo Grande ainda tem 67 doses disponíveis. Confira onde ainda há vacina

Após a ampliação da faixa etária para vacinação, passando a incluir pessoas de 6 a 16 anos, Campo Grande tem apenas 67 doses de vacina contra a Dengue disponíveis, e a previsão é que acabem ainda hoje (26).

As doses fazem parte do lote com vencimento previsto para 30 de abril, e por isso o Ministério da Saúde recomendou a ampliação visando evitar o desperdício. Os novos lotes de vacinação serão aplicados especificamente no público de 10 a 14 anos.

Confira os locais onde ainda há vacina disponível:

– USF Aero Rancho: 10 doses

– USF Parque do Sol: 08 doses

– CF Iracy Coelho: 13 doses

– USF Dona Neta: 07 doses

– USF Oliveira: 08 doses

– USF Moreninha: 16 doses

– USF Tiradentes: 05 doses

Com Informações SESAU

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: