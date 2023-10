Prefeitura abre votação para escolher novo nome da Cidade do Natal

Segue aberta até o dia 20 de julho, a votação para a escolha do novo nome da Cidade do Natal até o dia 20 de julho. Para escolher o seu preferido, basta acessar o link: https://abrir.link/pdG0n

No site é possível escolher entre três nomes que foram previamente selecionados. A população poderá escolher entre “Espaço CG de Cultura”, “Espaço Municipal de Cultura – Afonso Pena” e “Espaço Municipal de Cultura – Vila Morena”.

O objetivo é ampliar o calendário de agendas no ambiente, tais como já ocorreram no Natal, Páscoa, Festival do Hambúrguer, entre outros, e serem incluídos nas programações anuais de Campo Grande. “Esse espaço agora é um cenário permanente para eventos e queremos utilizá-lo em todos momentos festivos do nosso calendário de eventos. Com o sucesso de participação do público em nossos últimos eventos nos altos da Afonso Pena, resolvemos batizar esse ambiente junto à população. Esse espaço permite que seus usuários possam desfrutar de muita diversão, cultura, lazer, além de fomentar a economia local, por meio de diversas atrações e festividades”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

Reinaugurado em dezembro de 2022, para retomar as celebrações de Natal, o espaço ganhou decoração permanente, inspirada em prédios históricos de Campo Grande, que retratam a Capital a partir de sua história. As construções homenageam prédios como a Morada dos Baís, residência de Paulo Coelho Machado, Colégio Oswaldo Cruz e Casa do Artesão.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.