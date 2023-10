Frio irá até domingo com sensação térmica baixa em todo Estado

A aproximação de um ciclone extratropical no litoral sul do Brasil trouxe a mudança no tempo no Estado, e a sexta-feira (14), terá baixas temperaturas com sensação térmica baixa que deve durar até o próximo domingo (16).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a baixa umidade relativa do ar prevalece, existindo ainda a possibilidade de ocorrer geada, em especial na porção sul.

Enquanto a previsão é de mínima de 7°C tanto na região Sul-fronteira como no Conesul do Estado, os termômetros devem bater na casa dos 9°C no Leste e Sudoeste, além da região de Campo Grande. Já na Grande Dourados, a mínima é fica em 8°C. No Bolsão, deve ser de 10°C, assim como na região Pantaneira, em Aquidauana. No Norte, Camapuã deve ter 11°.

Já a máxima nesta sexta-feira fica deve ser de 16°C em Ponta Porã, 17°₢ em Iguatemi, 18°C em Dourados e em Campo Grande, 19°C em Anaurilândia e em Corumbá, 20°C em Porto Murtinho, Três Lagoas, Aquidauana e Camapuã, 21°C em Paranaíba e 23°C em Coxim.

A umidade relativa do ar, principalmente a tarde, deve variar entre 25% e 45%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais secos do dia. Já os ventos atuam do quadrante sul e viram para leste, com valores entre 30 e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas acima de 50 km/h.

Segundo o metereologista Natálio Abrahão não há previsão de chuvas e nevoeiro apareceu agora cedo (14), em Maracaju e Amambai terão uma névoa úmida presente também em Ponta Porã, ainda destacou que até o final do mês não há previsão para novas chuvas.

