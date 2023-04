Prefeita de Jardim sofre acidente na Argentina

A prefeita de Jardim, Clediane Areco Matzenbacher (PP), e mais duas pessoas – o marido dela, Gilson Roque Matzenbacher, e a primeira-dama de Porto Murtinho, Maria Lucia Ribeiro Cintra, sofreram acidente na volta de Salta, na Argentina, para Mato Grosso do Sul. Apesar de terem ferimentos, eles passam bem. O acidente ocorreu depois de participarem do 3º fórum da Rota Bioceânica, evento que discutia investimentos e melhorias para a região.

Em suas redes sociais, a prefeita relatou que após percorrer quase 2 mil quilômetros até a cidade argentina, durante a volta, um caminhão invadiu a pista e colidiu com o carro em que estavam, uma caminhonete GM/S-10. Apesar do susto, todos tiveram apenas escoriações e danos materiais.

“Mais uma vez, por intercessão de Nossa Senhora, nosso Deus pai nos livrou com algumas escoriações, danos materiais, mas estamos bem, com vida. Foram segundos que até agora não consigo acreditar como não batemos de frente com o caminhão. Tenho certeza que eram as mãos de Deus no volante do carro”, publicou.

Na postagem, ela revelou a emoção em lembrar do acontecido, sobretudo quando pensou em sua família e amigos. “Agradeço a Deus por mais esse livramento em nossas vidas e a todos que fizeram orações intercedendo por nós”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.