Deyverson faz no fim, e Cuiabá vence Inter de virada no Beira-Rio

O Cuiabá foi dominado pelo Internacional, mas precisou apenas de duas chances para virar o jogo no final e vencer por 2 a 1, neste sábado (29), pela 17ª rodada do Brasileirão.

Bustos abriu o marcador para o Inter e Raniele e Deyverson fizeram para o Cuiabá. A equipe colorada marcou aos 15′ e o Dourado igualou aos 43′ do primeiro tempo. A virada aconteceu aos 42′ do segundo tempo’.

O resultado foi ótimo para o Cuiabá. A equipe dourada subiu para a 8ª posição, com 25 pontos enquanto o Inter caiu para a 12ª, com 23.

O jogo marcou a estreia de Derik Lacerda. Ele foi anunciado nesta semana por empréstimo do espanhol Ponferradina, da terceira divisão.

O Colorado volta a campo no dia 1º de agosto contra o River Plate, pela Libertadores. O Cuiabá pega o Flamengo no dia 6, pelo Brasileirão.

Jogo

O Internacional ditou o ritmo do jogo trocando passes com tranquilidade na defesa que se posicionou com o homem mais recuado, estando no círculo central na maior parte do tempo.

Até os 30′ minutos do primeiro tempo a equipe colorada conseguiu manter 80% da posse.

O Dourado se fechou na defesa diante das constantes investidas do Colorado e apostou na estratégia reativa, mas sempre encontrando um Internacional mais agressivo.

Quando o Cuiabá recuperava, tinha dificuldade para sair jogando e sempre devolvia a posse ao Colorado. Sem conseguir passar pela defesa, restou aproveitar um lance originário de uma falta para igualar o marcador.

O Dourado melhorou na segunda etapa, mas não o suficiente para bater de frente com o Internacional, mesmo conseguindo ter maior movimentação, algo que não conseguiu no primeiro tempo.

Com informações da Folhapress