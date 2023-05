PP confirma ato de filiação de Adriane Lopes na Capital

O PP anunciou o evento de filiação do Partido Progressistas de Mato Grosso do Sul que será realizada no Clube Estoril, a partir das 18h desta quarta-feira (1).

O evento tem presença confirmada do presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, da senadora e vice-presidente da Executiva Nacional e então presidente do partido em Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, e do dirigente do partido em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo. Prefeitos e vereadores Progressistas e demais filiados também estarão presentes.

Na ocasião, a prefeita de Campo Grande/MS, Adriane Lopes e diversas outras personalidades assinarão a ficha de filiação.

