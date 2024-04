‘Pop & Poesia’ chega a reta final com três últimos shows

Shows foram realizados de forma gratuita em escolas do EJA

O projeto “Pop & Poesia”, com Jerry Espíndola e Ju Souc está em sua reta final, com seus últimos três shows para alunos de escolas públicas de Campo Grande. A ação, que se iniciou no mês de março, realiza apresentações nos dias 15, 16 e 17 de abril, sempre às 19h30. As próximas escolas a receberem o show serão a Escola Municipal Prof. Antônio Lopes Lins, no bairro Caiobá, Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo, no Jardim Aeroporto e Escola Municipal José Mauro Messias da Silva, nas Moreninhas.

“Pop & Poesia” é um projeto musical criado com objetivo de levar clássicos regionais aos alunos de escolas públicas da Capital, para aproximar alunos e professores da riqueza da música e da cultura sul-mato-grossense. O repertório é escolhido para dar a oportunidade do público, principalmente aos mais jovens, de conhecerem a música de Mato Grosso do Sul, e até seus compositores. Além disso, a dupla de amigos Jerry e Ju também levam suas próprias composições para os ‘palcos’ das escolas.

Até agora fora oito apresentações realizadas em escolas de bairros vulneráveis de Campo Grande. Para Marlene Barros, de 40 anos, estudante do EJA (Ensino para Jovens e Adultos), o show a lembrou de músicas da infância, despertando boas recordações.

“Eu gostei muito do show. Não assitia a um show desde os meus 16 anos, tenho cinco filhos, é difícil para eu sair de casa, então ter uma apresentação como esta aqui na escola é incrível, porque é um lugar onde eu tenho prioridade para vir, então pude assistir”. A estudante está terminando o ensino fundamental na Escola Municipal Prof. Maria Regina de Vasconcelos, no Parque Novo Século, que recebeu a apresentação na quinta-feira passada (4).

A diretora da Escola, Ângela Maria de Brito, também curtiu muito o show e até cantou as músicas com os alunos. “Um espetáculo tão lindo desse, vem ao encontro com o que queremos proporcionar para nossos alunos, ainda mais do EJA. Tem muita gente aqui que nunca foi num show na vida, nunca viu música ao vivo e todos estamos encantados com o que vimos hoje”, afirma.

Parceria

Ju & Jerry – A parceria dos dois artistas começou em 2011 e se perpetua com a continuidade das composições, no total assinam seis canções juntos, sendo elas: “O Amor não vai embora”, “Abre a mente” “Sinfonia”, “Fórmula”, “Nave nua” e a mais recente “Além da Cor”, esta última sendo uma canção que concorreu ao Prêmio Luiz Melodia de Canções Afro-Brasileiras, e que ficou em 22º lugar na premiação, de um total de 400 canções concorrentes de todo Brasil. As canções citadas acima farão parte do repertório do show que inclui, ainda, outros clássicos da música sul-mato-grossense.

O “Show Musical – Pop e Poesia” é um projeto contemplado com recurso da Lei Paulo Gustavo (LPG), do MinC – Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio de edital da Sectur – Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, instituição vinculada à Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG). Informações pelo Instagram @jerryespindola e @soucju.

Serviço

Os próximos shows “Pop & Poesia” serão realizados na segunda-feira (15), na E. M. Prof. Antônio Lopes Lins, rua Cibele, 460, bairro Portal Caioba; terça-feira (16), na E. M. Carlos Vilhalva Cristaldo, rua Pádua Gazal, 13 – Jardim Aeroporto e na quarta-feira (17), na E. M. José Mauro Messias da Silva, R. Ivo Osman Miranda, 13 – Vila Moreninha IV, sempre a partir das 19h30.

