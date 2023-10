Polícia prende quadrilha que transportava 1,4 tonelada de maconha em ônibus escolar

No fim da tarde de terça-feira (10) a equipe do BPMChoque (Batalhão da Polícia Militar de Choque) prendeu quatro pessoas que transportavam 1,4 tonelada de maconha em um ônibus escolar. A apreensão foi feita próximo ao Assentamento Santa Mônica, no município de Terenos.

Em nota enviada à imprensa, a polícia informa que, policiais faziam o patrulhamento, quando visualizaram o ônibus realizando manobras arriscadas. Durante a abordagem, os policiais sentiram forte cheiro de entorpecente e ao ser questionado, o motorista afirmou que havia sido contratado apenas para cuidar do ônibus.

Em seguida, os policiais encontraram os tabletes de maconha no assoalho do veículo e na realização das diligências, o motorista confessou que o entorpecente seria transportado até a cidade de Maracaju, distante 159Km de Campo Grande, e disse onde estavam os outros envolvidos.

A quadrilha, dois homens e duas mulheres, o ônibus e os tabletes do entorpecente foram encaminhados a Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: