Polícia Civil esclarece caso de criança que roubou veículo de motorista de aplicativo

A Polícia Civil de Dourados apreendeu menor de idade envolvido em dois roubos de veículos de motoristas de aplicativo, na manhã da última segunda-feira (2), em Dourados. O Menor de 14 anos, entrava nos automóveis armado com uma faca e anunciava os roubos.

O primeiro fato ocorreu por volta das 09h30min, quando o autor tentou roubar um veículo VW/Gol branco, conduzido por uma mulher de 38 anos. Após anunciar o roubo, a vítima ficou muito nervosa, o que fez o menor desistir de levar o carro.

Logo após, por volta das 10h30 ele fez outra chamada via aplicativo, e pediu uma corrida até o bairro Parque Alvorada, sendo atendido desta vez por uma motorista que conduzia um Chevrolet Onix, cor branca. Da mesma forma, o autor abordou a motorista utilizando uma faca, ameaçando a mesma e tomando o veículo da vítima.

Com a informação do roubo, os policiais conseguiram identificar a pessoa que solicitou as corridas via aplicativo, e logo após localizaram o autor em uma residência no bairro Jardim Água Boa, e com ele foi achada a chave do veículo roubado.

Diante dos fatos, o menor confessou o crime aos policiais e informou que o automóvel estava estacionado em uma rua próxima a residência onde ele havia deixado, logo após o cometimento do crime. Os policiais apreenderam o veículo e a faca utilizada no crime que estava no interior do mesmo.

