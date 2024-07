Corinthians anuncia demissão do treinador António Oliveira

O Corinthians anunciou, na tarde de terça-feira (2), a demissão de António Oliveira. O português de 41 anos não resistiu ao pior início do clube na história do Campeonato Brasileiro e foi dispensado em reunião realizada com Fabinho Soldado, executivo de futebol alvinegro.

O profissional deixa o time na 19ª e penúltima colocação da competição nacional, com apenas nove pontos conquistados -e uma vitória, sobre o lanterna- em 13 rodadas. Jamais a agremiação preta e branca começou tão mal o torneio, nem mesmo quando foi rebaixada, em 2007.

O resultado que foi considerado a gota d’água foi a derrota por 2 a 0 para o arquirrival Palmeiras, na segunda (1º), no Allianz Parque. Mesmo esfacelado por desfalques, o time alviverde demonstrou sua superioridade de maneira clara -embora a arbitragem, é verdade, tenha sido questionada.

Também foram demitidos os auxiliares que chegaram com Oliveira: Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio. O treinamento programado para a tarde de terça será conduzido por Raphael Laruccia, técnico da equipe sub-20 do Corinthians.

No total, foram 29 jogos, com 13 vitórias, nove empates e sete derrotas, um aproveitamento de 55,1%. Em todo o ano, no entanto, a formação alvinegra só venceu um adversário da Série A nacional, um 3 a 0 sobre o Fluminense, então dirigido por Fernando Diniz, outro demitido.

O português vinha cobrando reforços e apontando que a situação política do Corinthians não ajuda. O clube vive um turbilhão interno, com denúncias de corrupção que fizeram o maior patrocinador rescindir unilateralmente o contrato.

“Hoje, vivemos um momento desafiador em todos os prismas do clube, vai demorar para atingir a normalidade”, afirmou Oliveira, logo após a derrota para o Palmeiras, na véspera de sua dispensa, quando ainda acreditava: “Somos as pessoas certas para dar a volta à glória ao clube”.

O próprio António observou, porém, que “o resultado é o que guia”. De acordo com o treinador, a equipe estava “a uma vitória de recuperar a confiança e ir embora”. Se ele tinha razão, essa vitória não será sob seu comando.

Os dirigentes alvinegros não definiram o nome de um substituto, embora gostem de Fábio Carille, que hoje é técnico do Santos, mas balança no cargo. Ele comandou o Corinthians na conquista do Campeonato Brasileiro de 2017 e em um tri do Campeonato Paulista, em 2017, 2018 e 2019.

Augusto Melo tem uma boa relação com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e pretende conversar com ele antes de avançar na tentativa. Há pressa, porém, com mais um jogo do Brasileiro marcado para quinta-feira (4), contra o Vitória, no estádio de Itaquera.

Com informações da Folhapress