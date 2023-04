PMA de Miranda recolhe onça-pintada de 108 kg atropelada na rodovia

Na manhã desta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, a segunda onça-pintada atropelada e recolhida por Policiais Militares Ambientais de Miranda, às margens da rodovia BR 262, nas proximidades do local conhecido como Buraco das Piranhas, a aproximadamente 85 km da cidade de Miranda.

Segundo a PMA, a equipe foi acionada e os Policiais foram imediatamente ao local e constataram que a onça, um macho adulto, com 108 kg, já estava morta e efetuaram o recolhimento da carcaça do animal.

O felino apresentava ferimentos na região da cabeça e em partes do tronco, indicando ter realmente sido atropelado e, pelo estado, os Policiais acham que o atropelamento tenha ocorrido no início da noite de ontem (20).

Por fim, o animal será taxidermizado (empalhado) para uso em Educação Ambiental em uma das oficinas temáticas que são utilizadas pela PMA.

Segunda morte da espécie em MS

No dia 27 de janeiro deste ano, a Polícia de Miranda recolheu um animal silvestre da espécie onça-pintada, de 105 kg, na altura do Km 625, a aproximadamente 70 km da cidade de Miranda. Este animal foi taxidermizado (empalhado) nesta semana e será utilizado nos trabalhos de Educação Ambiental da PMA.

Mesmo com as atividades educativas realizadas pela PMA, muitos animais continuam sendo atropelados na rodovia BR 262, inclusive, predadores de topo de cadeia alimentar.