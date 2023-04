Polícia Civil de MS vai até Paraná e congela contas de estelionatários

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (20), a operação “Boa Colheita”, e cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de investigados de praticarem fraudes eletrônicas, ocasionando prejuízos para diversas vítimas. A ação foi desenvolvida pela Delegacia de Santa Rita do Pardo, com o apoio da Polícia Civil do Paraná e do Pernambuco.

Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no Paraná e contas de estelionatários foram congeladas. Segundo apurado, uma equipe da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) se deslocou até o estado do Paraná e cumpriu os mandados nas cidades de Rolândia e Cambé.

As buscas ocorreram após oito meses de investigações, que definiram a autoria de um golpe de R$ 16 mil perpetrado contra um produtor agrícola de Santa Rita do Pardo. No decorrer das operações foi descoberta uma nova vítima, um produtor rural no estado de Pernambuco que sofreu um golpe no valor de R$ 6,5 mil.

No caso em concreto, os estelionatários se passavam por uma empresa de defensivos agrícolas do Paraná, anunciando produtos em grupos de fazendeiros no Facebook. As vítimas, diante do anúncio, compravam as mercadorias, sem, contudo, receberem os produtos.

O inquérito da PCMS apontou uma rede de estelionato sofisticada, inclusive com notas fiscais falsas. Na operação foram apreendidos celulares, computadores, cartões de crédito (60 unidades) e R$ 2.013,00.

Para tanto, foram mobilizados mais de 15 policiais da PCMS e da coirmã PCPR. Além das buscas, todas as contas dos investigados foram sequestradas, demonstrando que a PCMS se insere de vez na persecução penal econômica.