Plantão de vacinação está acontecendo hoje nos bairros Santa Emília e Ana Maria Couto na Capital

Hoje(3) um plantão de vacinação está acontecendo nas unidades de saúde Ana Maria couto e Santa Emília. A população pode se vacinar com os imunizantes previstos no calendário vacinal, com exceção daqueles com agendas específicas, como a BCG.

Além das vacinas, as unidades oferecerão testes de Covid-19 para quem precisar e ainda da tempo de aproveitar. O plantão de vacinação começou às 7h e vai até às 17h deste sábado.

A USF Ana Maria do Couto fica localizada na Rua Mitsuo Daima e a USF Santa Emília, na Rua Boanerges Lopes, 1392.

O sistema de rodízio de vacinação aos fins de semana foi implantado para descentralizar os pontos de vacinação, ou seja, não possuir apenas pontos fixos de vacinação como era anteriormente.

A população também pode se vacinar contra a Covid-19 que passou a ser incluída no calendário de vacinação regular pelo Ministério da Saúde neste ano. Para conferir as doses específicas disponíveis para determinados grupos, faixas etárias de crianças , basta acessar este link do site oficial da Sesau.

Vacinação durante a semana

Durante os dias úteis, a vacinação ocorre em mais 70 locais distribuídos por todas as sete regiões urbanas e distritos de Campo Grande.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.