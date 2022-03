Padre Carlos Alberto cita o evangelho citando a passagem da história do Anjo Gabriel

O Padre Carlos Alberto, sacerdote da Paróquia Imaculado Coração de Maria realizou o Momento Reflexão, para hoje (25), citando os conceitos bíblicos onde os ensinamentos de Jesus Cristo são mencionados.

Neste episódio, Alberto conta o evangelho segundo Lucas, no trecho onde cita que o arcanjo Gabriel avisou ao profeta Daniel sobre a vinda do Redentor. Em uma das missões mais importantes da história do Catolicismo, o arcanjo visitou a Virgem Maria e lhe explicou que ela era a escolhida para conceber Jesus Cristo e, assim, anunciou a encarnação do Filho de Deus, o Salvador.