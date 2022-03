Cerimônia em Nova Andradina garante ordem de serviço para ampliação da rede de esgoto.

Nesta quarta feira (23) foi realizada em Nova Andradina a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para mais uma etapa da ampliação das ligações da rede de água e esgoto do município. Serão executados 33 km de rede coletora de esgoto e 3.330 ligações domiciliares de esgoto.

Nova Andradina terá R$ 20.223.989,99 em obras de esgotamento sanitário, incluindo as obras já entregues e as já contratadas. Está incluso os recursos da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), e verbas federais da Funasa (Fundação Nacional de Saúde).

Segundo o prefeito Gilberto Garcia, o saneamento básico é política pública obrigatória em todos os programas do governo. “Assim como outros municípios, tivemos problema com a empresa que estava executando as obras de esgotamento sanitário, devido à má qualidade dos serviços. Agora, com os esforços para resolver esses entraves, as obras vão avançar”.