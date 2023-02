Oportunidade – Vagas de emprego em regiões do Estado

Para muitas pessoas, o ano começa após o carnaval e a empresa CCR MSVia, concessionária responsável pela administração e manutenção da BR-163/MS, divulgou na última sexta-feira (24), novas oportunidades de trabalho para diferentes áreas de atuação.

As cidades com vagas abertas são: Sonora, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Jaraguari, Campo Grande, Caarapó e Itaquiraí. Ao todo, estão abertas 10 vagas.

Entre os benefícios oferecidos pela Concessionária para todas as vagas estão: vale refeição/ou alimentação, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, day off de aniversário, gympass.

Os interessados devem acessar o site www.msvia.com.br e clicar no link ‘Trabalhe Conosco’, no canto superior direito da página. Em seguida, uma nova página irá abrir onde deverá ser selecionada a vaga desejada. É possível candidatar-se a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Grupo CCR.

SERVIÇO:

Agente Atendimento APH Motorista Socorrista – Rio Verde e Caarapó – (1 vaga em cada cidade)

Requisitos:

– Ensino Médio Completo

– CNH D ou E

– Curso de condutor de veículo de emergência

– Disponibilidade para atuar por escala 24×72

Agente atendimento Arrecadação – São Gabriel do Oeste (1 vaga)

Requisitos:

– Ensino Médio

– Disponibilidade para trabalhar por escala e em turno diurno ou noturno

Agente Atendimento Monitoramento I – Itaquiraí, Sonora e Anhanduí (1 vaga em cada cidade)

Requisitos:

– Ensino Fundamental Completo

– CNH AC, D ou E

– Disponibilidade para atuar por escala e em turno diurno ou noturno.

Agente Atendimento APH Socorrista – Jaraguari (3 vagas)

Requisitos:

– Ensino Médio Completo

– Disponibilidade para atuar por escala 24×72

– Diferencial curso na área na saúde (APH, primeiros socorros, bombeiro civil, técnico de enfermagem)

