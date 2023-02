Dica de um prato leve e light para os amantes de tomate nas refeições

O final de semana é tempo de curtir a família e para os que gostam de reunir os amigos em volta do fogão a dica para este sábado (25), é preparar uma receita fácil e rápida para aquele convidado que não come carne.

Tomates recheados com ricota pode ser uma excelente pedida. Anote a receita.

Ingredientes

4 tomates maduros cortados ao meio

1 pote de creme de ricota tirolez

1 xícara (chá) de cebolinha picadinha

sal e pimenta-do-reino a gosto

5 colheres (sopa) de azeite de oliva

alface e rúcula

Modo de preparo:

