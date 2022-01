No 2º dia do ano, tempo volta a ficar firme na Capital

Depois de alguns dias de instabilidade e temporais, o tempo volta a ficar firme neste domingo (2) em Campo Grande e também em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades pelo Estado nos últimos deram uma “trégua” – pelo menos na porção centro-sul das regiões pantaneira, centro-norte, sudoeste e leste de MS. Na porção leste/nordeste, não se descarta pancadas de chuvas bem isoladas.

Porém, no final da noite de hoje, é provável que haverá chuvas “refrescantes”, amenas”, isso na porção sul da região pantaneira.

Já com relação às temperaturas, mínima de 22ºC e máxima de 30ºC na Capital.