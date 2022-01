Rodovias de MS continuam com fiscalização intensa para o retorno seguro das viagens

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) continua com reforço na fiscalização de estradas estaduais neste retorno das viagens após as festas do fim do ano. A intenção é coibir irregularidades no trânsito, assim como combater eventuais crimes neste período. As atividades da “Operação Boas Festas” seguem até a próxima segunda-feira (3).

Para tanto, a corporação vem utilizando 11 bases operacionais fixas em diferentes cidades Amambai, Campo Grande, Chapadão do Sul, Bonito, Dourados, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Além destes pontos, equipes volantes seguem para outros locais considerados mais vulneráveis nesta época do ano.

Neste período alguns locais tiveram prioridade na fiscalização, entre eles as rodovias que chegam aos principais pontos turísticos do Estado – como Bonito e Ponta Porã –, assim como aquelas que dão acesso a outros estados, como a MS-040 que liga Campo Grande a São Paulo e a MS-276 que liga Dourados ao Paraná.

Neste retorno das viagens, os policiais recomendam que os condutores respeitem os limites de velocidade, mantenham distância de segurança em relação aos demais veículos, só ultrapassem quando tiverem em condições de segurança e sempre se mantenham atento à sinalização.

Ainda se aconselha que não dirija com sono ou cansado, e que faça algumas paradas a cada duas horas de viagem, para uma pausa de descanso, ou reveze na direção do veículo. Também reforçam para não misturarem direção com bebidas alcóolicas. A fiscalização intensa segue até às 8h de segunda-feira.

Em caso de denúncia ou emergência podem ligar no telefone 198.