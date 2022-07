Nesta quarta-feira, Rua Pedro Celestino ficará parcialmente fechada na Capital

A Rua Pedro Celestino ficará com a via entre as ruas Dom Aquino e Maracaju totalmente fechada amanhã (13). O serviço será dividido em duas etapas, após a conclusão desse trecho, a requalificação planejada para o asfalto da Rua Pedro Celestino chegará a 80%.

Primeiramente, o recapeamento da Rua Pedro Celestino será realizado a partir do cruzamento com a Rua Dom Aquino até a esquina com a Rua Marechal Rondon, que ficará livre para o trânsito.

Após a conclusão da primeira etapa, a Rua Pedro Celestino será fechada a partir do cruzamento com a Rua Marechal Rondon até a esquina com a Rua Maracaju, que permanecerá liberada para o trânsito. A previsão é de que o serviço seja finalizado ainda na quarta-feira (13).

Com informações de Prefeitura de Campo Grande