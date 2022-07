Chuva chega na Capital após 20 dias de estiagem

O dia começou nublado com o anúncio de que a previsão do tempo estava certo. No meio da manhã alguns pontos da Capital receberam as primeiras garoas e no início da tarde o tempo mudou depois de mais ou menos 20 dias de estiagem

A umidade do tempo estava baixa demais e mesmo com um volume baixo de chuva a umidade já alterou nesta terça-feira (12), em Campo Grande e algumas cidades do interior.

Quem saiu cedo de casa acabou sendo surpreendido pela baixa temperatura que chegou a 16 graus no início da tarde.

Em Ponta Porã e Dourados as temperaturas devem ficar na mínima de 15º graus.