Nelsinho Trad anuncia voto em Rogério Marinho

O senador Nelsinho Trad (PSD) anunciou na tarde de hoje o apoio à candidatura de Rogério Martinho a presidência do senado. Ele disse que o apoio deve-se a vontade popular de Mato Grosso do Sul onde o ex-presidente Jair Bolsonaro obteve maioria dos votos apesar de não ter sido reeleito . A posição deNelsinho Trad foi tomada apesar de o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab estar alinhado ao presidente Lula.

Nelsinho Trad assim como a sua colega de Senado Tereza Cristina (PP) deve manter uma posição de alinhamento a oposição ao atual presidente da República. Apenas Soraya Tronick do União Brasil deve votar em Rodrigo Pacheco que tenta reeleição para a presidência do Senado Federal.

