Nelsinho Trad presidirá do Grupo Parlamentar Brasil-China

O senador Nelsinho Trad foi indicado, nesta tarde, à presidência de honra e executiva do Grupo Parlamentar Brasil-China do Senado Federal e vai trabalhar pelos interesses econômicos de Mato Grosso do Sul. “Serei interlocutor para possível adoção de um acordo de livre comércio entre a China e o Mercosul”, destacou o senador Nelsinho Trad.

O bloco econômico da América do Sul inclui Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Desde 2020, o senador é presidente da representação brasileira do Parlamento do Mercosul. “Essas relações internacionais e diplomáticas contribuem para os interesses de Mato Grosso do Sul, como o projeto da Rota Bioceânica e os atuais negócios com exportações de MS para China. Nosso Estado é o principal parceiro daquele país no Brasil”, afirmou o senador.

Condecoração

Durante a solenidade de Mérito Sino-Brasileiro, no auditório da Câmara Federal, o senador Nelsinho Trad recebeu homenagem pela parceria em ações na pandemia pela vinda de insumos e vacinas à nossa população brasileira. “Carrego a medalha como símbolo de 20 anos de Amizade entre o Brasil e a China. Viva o início do Ano Chinês 2023: do Coelho, do Progresso para o Brasil e ao nosso Mato Grosso do Sul”, disse o senador Nelsinho Trad.​

