Natal é de chuva em todo MS

O Natal em Campo Grande, terá clima ameno com mínimas entre 22/23°C e máximas de até 33°C. É o que indica a previsão para este domingo, 25 de dezembro. Em grande parte do estado, os ventos atuam de nordeste/leste, com rajadas de vento que, pontualmente, podem atingir valores acima de 60 km/h.

Nas demais regiões de Mato Grosso do Sul estão previsas ocorrências de chuvas , com destaque no centro-norte, sul, sudoeste e oeste do estado. São esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), estão previstas temperaturas mínimas entre 19/21°C e máximas de até 33°C para a região sul. Na região norte do estado, esperam-se mínimas entre 21/25°C e máximas de 36°C.