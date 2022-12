Recriação de ministério aponta para a reindustrialização

A recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e a indicação do vice-presidente-eleito, Geraldo Alckmin, para comandar a pasta indicam um cenário promissor para a indústria nacional, a partir da criação de políticas públicas de reindustrialização do país. Esta é a avaliação do presidente da Fiems, Sérgio Longen.

“Na condição de industrial, e assim como muitos empresários industriais do país, acredito em políticas que possam ser construídas para a reindustrialização do país. Destaco o exemplo de Mato Grosso do Sul, onde temos um compromisso forte assumido com o desenvolvimento do setor industrial. O país precisa dos mesmos cuidados”, afirmou o presidente da Fiems.

Na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o novo ministério tem como principal desafio construir uma política industrial moderna, de longo prazo, atenta à transição do Brasil para uma economia de baixo carbono e em sintonia com o que está sendo feito pelas principais economias do mundo nessa área. Além disso, a política industrial deve contemplar uma estratégia nacional para a inovação e promover o fortalecimento do comércio exterior.

Para Sérgio Longen, o avanço nas discussões da agenda de desenvolvimento do país irá trazer benefícios para toda a sociedade brasileira. “Se a gente conseguir avançar nessa discussão, com certeza o país voltará a gerar empregos com mais qualidade e melhores salários”, declarou.